Захищений не лише Київ: Ігнат розповів, де використовують західні ППО

Київ потребує більшої кількості ППО, оскільки його частіше обстрілюють

Україна отримала потужні системи ППО від західних союзників, які дозволили посилити безпеку не лише Києва, а й інших українських областей.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю NV, і NASAMS, і IRIS-T використовуються для захисту не лише столиці, а й в інших областях.

"Не варто говорити тільки, що Київ один посилюється, це неправда. Так, Київ добре захищений, тому що він найбільше атакується, і був атакований найбільше минулого опалювального сезону", — сказав він.

Представник ЗС ЗСУ також зазначив, що кожна нова установка чи батарея ППО, що передається західними країнами, дозволяє захистити ціле місто чи кілька критичних об’єктів. Тому він висловив сподівання, що створення коаліції ППО у рамках формату Рамштайн дозволить Україні зміцнити свою безпеку.

Нагадаємо, раніше Ігнат розповідав про те, як за допомогою комплексу ППО Patriot протягом декількох хвилин було знищено два російські літаки і три вертольоти, що призвело до ліквідації щонайменше дев’яти пілотів. Він пожартував, що називає цю подію "Брянської різаниною".