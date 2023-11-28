Чи можуть росіяни збивати ракети HIMARS та Storm Shadow: Ігнат відповів

Хоча втрат у системах ППО росіяни зазнали великих, говорити про зношеність протиповітряної оборони рф зарано

Російські терористи можуть збивати українські ракети, передані західними партнерами – GMLRS та ATACMS для систем HIMARS, крилаті ракети Storm Shadow/SCALP та інші. Проте українські військові теж роблять все, щоб ракета долетіла до цілі.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю виданню "Новинарня". За його словами, росія має комплекси ППО, які дозволяють збивати західні ракети.

"Так, росіяни можуть знищувати та перехоплювати HIMARS. Це зрозуміло. Вони можуть збивати й крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, тому що це дозвукова ракета. Але ми ж не просто так випускаємо ці ракети, щоб їх збили… Є певні хитрощі, тактичні прийоми, які застосовують наше командування та пілоти", – зазначив він.

При цьому Ігнат підкреслив – хоча велика кількість російських систем ППО вже була знищена українськими військами, не варто говорити про "зношення" російської протиповітряної оборони; в росіян достатньо грошей, щоб ремонтувати, модернізувати та випускати нові системи ППО. Можна казати тільки про "розпорошення" – росія велика за розмірами, тому російські С-300, С-400, "Тори", "Панцирі" та інші машини потрібні усюди.

"Всі ці комплекси повинні захищати й Далекий Схід, і північні території, і об’єкти інфраструктури, палаци та бункери Путіна. Потрібен захист і містам стратегічним – Москва, Петербург, Калінінград. Тому росії свою ППО доводиться розпорошувати", – сказав він.

Втім, за словами Ігната, кращі свої системи рф зараз зосередила саме для прикриття тимчасово окупованих територій у Криму та на Донбасі. Саме там ці системи методично винищуються воїнами ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Ігнат розповідав про те, як за допомогою комплексу ППО Patriot протягом декількох хвилин було знищено два російські літаки та три вертольоти, що призвело до ліквідації щонайменше дев’яти пілотів. Він пожартував, що називає цю подію "Брянською різаниною".