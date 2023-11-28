Ракети або дрони? Чим росія буде бити по Україні цієї зими

Україні потрібно більше систем ППО, які більш раціонально зможуть знищувати безпілотники

Україні цієї зими доведеться відбиватися скоріше від надвеликої кількості дронів, ніж крилатих та інших ракет. Російські терористи роблять ставку на безпілотники, які дешевші за ракетне озброєння.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю виданню "Новинарня". Україна, вважає Ігнат, повинна перш за все отримати озброєння, з якого знищувати дрони буде "раціонально" – тобто, зенітні самохідні системи Gepard та подібні до них установки.

"Такі системи мають свій локатор, свою оптичну прив’язку до цілі, радіолокаційний супровід, застосовується автоматизоване управління, яке визначає, в який момент повернути башту, в якому напрямку, який взяти кут та відпрацювати по цілі", – розповів Ігнат.

За його словами, такі системи здатні збити російський "Шахед" однією чергою з кількох шрапнельних снарядів. Проте попри високу ефективність таких ЗСУ є й недоліки, головний з них – створені для прикриття першочергово армійських підрозділів, такі системи мають вкрай обмежений радіус дії, який рідко перевищує п'ять кілометрів.

"Скільки нам треба "Гепардів" із таким радіусом? Так, ми не зможемо перекрити всю державу. Це неможливо. Немає стільки зброї у світі, щоб ми забезпечили суцільний захист. Україна – це 603 тисячі квадратних кілометрів. Протяжність лінії фронту – 2,5 тисячі кілометрів", – відзначив спікер.

За його словами, зараз ніде у світі немає стільки систем ППО, скільки потрібно Україні. Тому якщо США справді викупили та передадуть ЗСУ 60 зеніток Gepard – це буде дуже серйозне підсилення можливостей ППО України.

Нагадаємо, що окупанти 25 листопада запустили Україною 75 дронів з яких тільки 60 було знищено в Києві, а загалом – 74. Тривога у столиці тривала понад 6 годин. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав ексклюзивні кадри постраждалого Києва. У будинках вибило вікна, а в деяких зруйновано верхні поверхи. Декілька людей постраждали, а без світла залишилися 77 житлових будинків та 120 установ. На щастя обійшлося без загиблих.