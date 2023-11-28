Страждають і люди та техніка: військовослужбовець пояснив, як похолодання вплинуло на фронт

Взимку воювати набагато важче

В Україні різко зіпсувалася погода, а деякі міста завалило снігом. Істотне похолодання не могло не позначитися на українських бійцях, які зараз на фронті.

Як розповів у коментарі "24 каналу" командир роти ударних БПЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБ Юрій Федоренко, попри це робота з протидії ворожій РЕБ та розвідці триває цілодобово.

За його словами, українським військовим у цих умовах воювати важко, оскільки іноді вони посідають російські позиції та не встигають облаштувати їх належним чином. Наприклад, у деяких з окопів рівень води може досягати пояса, що робить перебування в них не просто некомфортним, а й небезпечним для здоров’я.

Впливає негода не лише на людей, а й на техніку. Наприклад, сильно знизилася динамічність боїв, оскільки ті місця, куди раніше можна було дістатися автомобілем, зараз вимагають спеціальної техніки.

Те саме стосується дронів та іншої електроніки. Оскільки вони здебільшого працюють на батареях, які схильні швидше розряджатися в холодну погоду, то це впливає на їхній радіус дії.

Крім того, вони не можуть літати по дощу і в хуртовину, проте якщо в такі дні виникає затишшя хоча б на 5-10 хвилин, то бійці відразу піднімають у небо свої "пташки".

Як повідомлялося раніше, у Повітряних силах ЗСУ попередили, що росіяни цієї зими робитимуть ставку на застосування ударних дронів проти об’єктів інфраструктури.