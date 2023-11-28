Ключовий елемент: генерал США розповів, чого ЗСУ не вистачило у контрнаступі

Через масштабні мінні поля українці не змогли просунутися на полі бою

Росіянам під час літнього контрнаступу ЗСУ вдалося використати масивні мінні загородження, щоб зупинити просування, а українцям забракло підтримки з повітря для того, щоб показати суттєвіші результати.

Про це розповів генерал морської піхоти у відставці, колишній верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Л. Джонс в інтерв’ю "Радіо Свобода"

"Контрнаступу України, розпочатому в червні, на жаль, не вистачало одного ключового елемента – повітряної сили. У росіян було достатньо часу, щоб замінувати райони, де, на їхню думку, просуватимуться українські Сухопутні війська. І це призвело до того, що все сповільнилося", — сказав він.

За його словами, зараз немає чіткої картини того, яка зі сторін має перевагу на фронті, проте додав, що російському диктатору володимиру путіну не вдасться здійснити свої амбіції щодо захоплення України.

Разом з тим генерал зазначає, що для всього світу критично важливо, щоб війна завершилася перемогою України та поразкою росії, оскільки в іншому випадку автократи по всьому світу "відчують силу".

Як повідомлялося раніше, колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, що наразі прорив на фронті неможливий, а тому українцям варто готуватися до того, що наступний рік буде дуже важким.