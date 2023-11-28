Переговори тривають більше року: у розвідці розповіли, чи отримала рф іранські балістичні ракети

Якщо угода відбудеться, то Україна матиме нові проблеми

Дипломати росії активно працюють над укладанням угоди з Іраном щодо постачання балістичних ракет, однак жодних успіхів вони не досягли.

Як розповів у коментарі РБК Україна представник ГУР Міноборони Андрій Черняк, почали працювати на цьому напрямі росіяни ще минулого року, проте з того часу жодної ракети від Ірану вони не отримали.

"Держава-агресор дійсно дуже завзято працює в цьому напрямку, докладає серйозних дипломатичних зусиль, які, однак, поки що не мають успіху", — сказав він і додав, що йдеться про ракети Fateh-110 і Zolfagar.

Також у ГУР додали, що не мають жодної інформації про те, що москва та Тегеран мали якісь угоди чи рішення щодо їх постачання.

Як відомо, Fateh-110 є балістичною ракетою, яка є ідейним продовженням радянської зенітної ракети С-75 "Десна" 1957 року випуску. Вона має боєголовку в 600 кілограмів, яку здатна доставити на відстань 300 кілометрів.

Zolfaghar ж є більш новою і досконалою ракетою з дальністю ураження в 700 кілометрів і бойовою частиною майже в 600 кілограмів, при цьому наводиться вона за допомогою GPS. Тим самим вона є по суті покращеною версією російського "Іскандера", але через наявність двох ступенів є більш складною ціллю для ППО

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим є небезпечним для України застосування росією іранських ракет.