ISW: війська рф штурмують Авдіївку на шести напрямках, на Херсонщині позиційна боротьба

Українські війська мають просування на Запоріжжі та біля Степового на Донеччині

Збройні сили України обороняють Авдіївський напрямок, та ведуть обмежені наступальні дії на Херсонщині, Запоріжжі та на Куп'янському напрямку. Водночас російські терористи намагаються штурмувати Авдіївку та її околиці з різних напрямків, але не мають вагомих успіхів.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 27 листопада. За даними аналітиків, на Херсонському плацдармі відбувається позиційна боротьба.

Як стверджують російські пропагандисти, російським військам нібито вдалося відбити раніше втрачені позиції біля н/п Кринки, але жодних підтверджень цієї інформації немає. Українські війська, судячи з усього, використали негоду, щоб зробити ротацію підрозділів на плацдармі та підтягнути підкріплення. Інформація про наступальні дії ЗСУ в районі н/п Пойми не знайшла підтвердження.

Ситуація на Херсонщині

На лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна російські війська продовжили наступальні дії, але не досягли підтверджених успіхів. За даними Генерального Штабу ЗСУ, було відбито низку російських атак Петропавлівки, Сіньківки, Новоселівського, Терного, Ямполівки, Торського та у Серебрянському лісництві. Генерал Олександр Сирський повідомив, що росіяни масово використовують "одноразові" підрозділи "Шторм-З" та "Шторм-В" для спроб узяти українські позиції.

Ситуація на Куп'янському напрямку

На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжили обмежені наступальні дії. Російські терористи заявили про нібито успіхи біля Кліщіївки, Андріївки та Хромового, але підтверджень аналітики не отримали. Відзначається, що терористи стали активніше використовувати ударні БПЛА.

Біля Горлівки російські війська намагалися без успіху контратакувати українських солдатів, але були відкинуті. За даними ГШ ЗСУ, російські штурми було відбито біля Южного та Майорського.

Ситуація навколо Бахмута

Навколо Авдіївки склалася складна ситуація. За даними українських військових, російські терористи активно атакують на шести напрямках, попри величезні втрати. За добу було відбито понад 30 штурмів; офіційний представник Таврійської групи військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська продовжують наземні атаки групами по 10-20 осіб у кожній.

Підтверджено, що важкі бої тривають біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному сході Авдіївки та промзони на південний схід від Авдіївки. Водночас росіяни заявляють про нібито захоплення ними промзони, проте підтверджень цьому немає; за заявами російських "воєнкорів", захоплення промзони нібито здійснила штурмова бригада "Ветеран" зі складу ЧВК "Редут" (підпорядкована міноборони росії). Своєю чергою, ЗСУ вдало контратакували росіян під Степовим та повернули частину втрачених раніше позицій.

Ситуація навколо Авдіївки

На Донецько-Запорізькому напрямку російські терористи мають невеликі просування. За заявами "воєнкорів", росіянам нібито вдалося відтіснити українські війська до західної околиці Старомайорського. Проте інше російське джерело сказало, що через негоду інтенсивність бойових дій впала, тому лінія фронту на цьому напрямку залишається без змін.

Ситуація на Донецько-Запорізькому напрямку

На Запоріжжі обидві сторони ведуть зустрічні наступальні дії. Українські війська мають просування на захід від Роботиного, де вдалося захопити кілька російських позицій. Водночас терористи трохи посунулися у районі Вербового, повернувши кілька своїх втрачених позицій.

ISW ISW

Більш детально про найгарячіші точки фронту, а також про перспективи зимової війни читайте у матеріалі "Телеграф" Як "генерал Мороз" змінить ситуацію на фронті та де, окрім Донбасу та півдня, може бути небезпечно, – інтерв'ю із сержантом СCO Макаруком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські пропагандисти публікують у мережі інформацію про нібито просування окупантів у промзоні Авдіївки.