Вночі росіяни атакували Україну "шахедами" і не тільки: у кількох областях пролунали вибухи (оновлено)

Росіяни продовжують тероризувати Україну

У ніч на вівторок, 28 листопада, росіяни атакували Україну "шахедами" і щонайменше однією ракетою. Працювали Сили ППО України.

Одразу після опівночі, о 0:03, у Повітряних силах України попередили про небезпеку використання балістичної зброї зі сходу. Пізніше з’явилося повідомлення про активність тактичної авіації ворога на східному та південно-східному напрямках.

О 1:47 вибухи пролунали у Херсоні, повідомили місцеві пабліки. Ймовірно, це була робота ППО. Також над областю були безпілотники.

Одразу після 2-ї години ночі ворог направив на Україну "шахеди" та ракету, яка рухалася у напрямку Кривого Рогу. Там також чули вибух, який, ймовірно, також був наслідком роботи ППО.

"Шахеди" взяли курс на Старокостянтинів Хмельницької області, пролетівши також над Вінницькою областю. Після 5-ї години ранку перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що у Хмельницькому районі прогриміли вибухи. Вони стали наслідком роботи сил ППО.

Станом на 6:30 повітряну тривогу оголошено у трьох областях — Харківській, Донецькій та Луганській та у Криму. Спостерігається активність тактичної авіації ворога.

Карта тревог 6:30 28 листопада

Оновлено: Внаслідок збиття ударного повітряного об'єкта на території Хмельницького району уламки впали на дах приватного будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає. Усі відповідні служби працюють на місці події. Про це на своїй сторінці у Facebook інформує перший заступник голови військової адміністрації Хмельницької області Сергій Тюрін.

Водночас у ніч проти 28 листопада окупанти обстріляли Херсон із тимчасово окупованого лівого берега. Під ударом знаходилися житлові квартали у центральній частині міста. Під час обстрілу чоловік 1952 року народження отримав поранення середньої тяжкості. Постраждалого госпіталізували, повідомляє керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв "Телеграф", спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат вважає, що Україні цієї зими доведеться відбиватися швидше від величезної кількості дронів, ніж від крилатих та інших ракет. Російські терористи роблять ставку на безпілотники, які дешевші за ракетне озброєння.