У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух: що відомо

Тривога в місті триває вже годину

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух. До цього у ЗСУ попереджали про небезпеку.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, тривогу було оголошено у зв’язку з можливістю застосування противником ракетного озброєння. Вона розпочалася о 08:16.

"Увага! Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування балістичного озброєння!", — попереджали у ЗСУ.

А вже о 08:53 моніторингові паблики повідомили про вибух. За їхніми попередніми даними, по обласному центру було завдано удару баллістикою. До цього вони також повідомляли про підліт до міста розвідувального безпілотника.

Місцева влада поки що ніяк не прокоментувала інформацію.

Тим часом у мережі пишуть, що в одному з районів міста після вибуху чути виття сирен "швидких". Чи пов’язано це з вибухом — поки що невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 28 листопада росіяни атакували Україну "шахедами" і не тільки. Вибухи пролунали у кількох областях. Внаслідок обстрілу є поранений.

Як повідомляв "Телеграф", речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат вважає, що Україні цієї зими доведеться відбиватися швидше від величезної кількості дронів, ніж від крилатих та інших ракет. Російські терористи роблять ставку на безпілотники, які дешевші за ракетне озброєння.