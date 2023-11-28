"Ми не дотрималися своїх обіцянок": президент Чехії назвав наслідки нестачі зброї у ЗСУ

Дисбаланс у постачаннях послаблює ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Захід постачає Україні недостатньо озброєння. Щобільше, він не виконує своїх обіцянок.

Про це Павел заявив у інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera. За його словами, через недостатність озброєння Україна не може продовжувати операцію високої інтенсивності.

"На жаль, наших постачань військової техніки недостатньо для того, щоб Україна могла продовжувати операцію високої інтенсивності. Ми не дотрималися своїх обіцянок щодо постачання українцям артилерійських боєприпасів, тренування для F-16 почалися не так швидко, як мали б", — констатував він.

Президент Чехії нагадав, що після поставок Storm Shadows з Британії та аналогічних ракет із Франції Україна очікувала отримати німецькі Taurus. Проте Берлін все ще не може вирішити, чи він готовий передати Києву такі ракети.

"Це створює дисбаланс у поставках, а невизначеність не є гарною основою для військового планування", – резюмував Павел.

Як повідомляв "Телеграф", глава Чехії також закликав Захід не послаблювати підтримку України, інакше 2024 може стати для росіян ще більш сприятливим. "Немає у нас іншого вибору, окрім як дати Україні все, що їй потрібне для успіху у відновленні контролю над кордоном: щось менше буде нашим спільним провалом", — зазначив він.