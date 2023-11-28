У Раді хочуть дозволити демобілізацію військових, які довго служать: про які строки йдеться

Поки що рішення перебуває на рівні обговорення

Україні зараз активно шукають вирішення наболілих питань мобілізації, яка триває вже майже два роки. Одним із них є домобілізація. І кілька законопроектів з цього приводу вже напрацьовані.

Про це повідомив член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі виданню OBOZREVATEL. Він пояснив, що один із них стосується соцзахисту військових, а інший буде націлений на вдосконалення самого процесу мобілізації та проходження військової служби.

"Стосовно соціального захисту, то передбачається системно врегулювати питання, пов’язані з відпустками, у тому числі тих, хто повернувся з полону, при народженні дитини та інше. Наприклад, пропонується нова додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів військовослужбовцям, яких звільнено з полону (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби і бажає звільнитися)", — говорить він.

Також влада хоче законодавчо закріпити права військових на демобілізацію.

"В парламенті обговорюється ідея демобілізації військових протягом 18 чи 36 місяців безперервної служби, проте поки це на рівні обговорення та остаточного рішення з цього приводу немає", — зазначив парламентар.

Нагадаємо, що про проблеми з ротацією, політичні ігри навколо ЗСУ, а також проблеми наших військовослужбовців та способи їх вирішення ви можете прочитати у інтерв’ю Михайла Макарука "Телеграфу" під назвою "Як влада "наїжджає" на військових, як "стісуються" ЗСУ і з кого спитають після війни, — інтерв’ю з сержантом ССО Макаруком, ч. II".

Раніше ми писали про те, що в Україні найближчим часом планують провести демобілізацію військовослужбовців строкової служби, термін служби яких уже минув.