Сержант "Комета" із танкової бригади: історія дівчини, яка захищає Україну

Військовослужбовиця вважає 1-у танкову бригаду серцем України

На захист України від російських окупантів стають нерідко дівчата та жінки. Одним із таких прикладів є військовослужбовиця із позивним "Комета" — це яскрава і життєрадісна дівчина зі зброєю в руках. Вона точно знає, що знаходиться на своєму місці й впевнено почувається поряд із побратимами.

"Комета" – головний сержант одного з батальйонів 1 окремої танкової Сіверської бригади. Про це написали в офіційному Telegram-каналі Сухопутних військ України, процитувавши слова дівчини.

"Можливо, якби мене запитали, як це — бути жінкою в армії, то ще чотири роки тому могла б сказати, що ставлення досить скептичне. Але зараз усе змінилося. Нині є розуміння, що жінка може займати будь-яку посаду, якщо вона їй відповідає. І зараз багато обов’язків покладають на дівчат і це нормально. Бо ми у першу чергу бійці. Напевно, не кожна зможе служити в армії. Але є ті, кому це подобається, які кайфують від того, що вони класно виконують свою роботу", — розповіла військовослужбовиця.

Дівчина з гордістю говорить про побратимів, у тому числі з танкових батальйонів. Нерідко її підрозділ виїжджає у гарячі точки, щоб допомогти танкістам із ремонтом машин.

"Хлопці молодці. Коли спілкуєшся з ними – бачиш запал у їх очах. Вони із таким захватом розповідають про те, як нищать ворога. Дивишся на них і розумієш – вони приведуть нас до перемоги. При цьому, знаю, що кожен із них, буває, долає внутрішні переживання, бореться із втомою. Та попри все вони сумлінно виконують свою роботу. Ми всі ними дуже пишаємося", — зазначила вона.

"Комета" наголосила, що гордість для неї бути частиною саме 1 окремої танкової Сіверської бригади.

"Це славна бригада. І тут бережуть своїх людей, за своїм досвідом можу це стверджувати. Тут вчать і дають можливості для вдосконалення. 1 танкова для мене – це серце моєї країни", — підсумувала дівчина.

Нагадаємо, раніше сержант ЗСУ та бойовий медик Борис Хмілевський сказав "Телеграфу", що мобілізація в Україні має почати стосуватися всіх, у тому числі й жінок.