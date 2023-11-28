"Стримувати росію на 360 градусів": у НАТО хочуть нового підходу до рф

Латвія послідовно надає Україні значну допомогу та підтримку

У вівторок, 28 листопада, у Брюсселі розпочалася дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Очікується, що на ній Альянс підтвердить свою довгострокову підтримку України, а голова Міністерства закордонних справ Латвії Криш’яніс Каріньш уже зробив це.

За його словами, Україна виборює своє виживання і країни НАТО зацікавлені в тому, щоб росія не перемогла, повідомляє кореспондент "Телеграфа" у Брюсселі. Каріньш назвав три речі, на яких вони мають сконцентруватися зараз:

інвестиції у власну безпеку;

продовження допомоги Україні у боротьбі з російською агресією та підтримувати її на шляху до НАТО;

"360-градусний" підхід до заборони російських загроз. Зокрема йдеться про посилення ППО, кібербезпеку та протидію російській дезінформації.

"Україна — вільна і незалежна держава, яка бореться за своє виживання. Це в наших інтересах — підтримувати її та переконатися, що росія не переможе", — зазначив міністр.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що на цій зустрічі глави МЗС НАТО можуть погодити рекомендації для України щодо вступу до Альянсу. Він наголосив, що Україна стане частиною НАТО за умови виконання всіх реформ. Проте всі союзники, як і раніше, згодні з тим, що повноправне членство залишається неможливим у розпал війни, навіть попри те, що продовжуються, спроби зблизити Україну та НАТО.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час останньої масштабної атаки безпілотниками на Україну, 25 листопада, у Києві якраз перебували з візитом президент Латвії Едгарс Рінкевичс та прем’єр Литви Інгріда Шимоніте. Вони провели у бомбосховищі шість годин. Рінкевичс закликав робити все можливе для того, щоб забезпечити Україну великою кількістю коштів ППО, великою кількістю боєприпасів та військової техніки.