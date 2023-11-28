Вистачає лише для одного: американський генерал різко висловився про допомогу США Україні

Він вважає, що США поки що не повністю віддані перемозі України

Сполучені Штати досі не змогли повністю посприяти перемозі України у війні проти росії. Наданої Вашингтоном допомоги вистачає лише для того, щоб утримати Україну в цій боротьбі.

Про це заявив американський генерал, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, пише ERR. За його словами, західні партнери також повинні допомогти Україні відбудуватись.

"Наша готовність взяти на себе зобов’язання щодо справжньої перемоги України є ключовою, і поки що ми цього не зробили. Я пишаюся тим, що надали США, але цього було достатньо лише для того, щоб утримати Україну в боротьбі", – сказав він.

За словами Ходжеса, в Міністерстві оборони США є посадовці, які критично ставиться до контрнаступу України. Генерал підкреслив, що вони розглядають його як частковий провал, який призвів до глухого кута у війні.

"Ми б ніколи не відправили американських солдатів для цієї атаки, не досягнувши повної переваги в повітрі і не надавши величезну кількість інженерного обладнання для прориву і так далі", — пояснив він.

Крім того, Ходжес підкреслив, що не бачить, щоб Україна сідала за стіл переговорів із російськими лідерами після всього, що сталося. "Хто у світі думає, що ви можете досягти мирного врегулювання з президентом володимиром путіним при владі, і, по-перше, очікуєте, що вони виконають його? І, по-друге, що життя стане кращим для будь-кого?" — запитав Ходжес.

Нагадаємо, раніше Бен Ходжес присоромив тих, хто здалеку намагається пояснити українському командуванню та військовим, як правильно діяти під час контрнаступу. Генерал наголосив, що українці змушені боротися з російськими окупантами без підтримки авіації, без якої, наприклад, Німеччина, США, Великобританія ніколи не посилали б своїх військових у бойові дії.