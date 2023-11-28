Росіянам вдалося просунутися під Авдіївкою? Що каже розвідка союзників

росія направила на цей напрямок практично всі свої резерви

За останні дні окупанти досягли незначних успіхів на одному з напрямків Донеччини, воюючи проти України. Намагаючись оточити Авдіївку з жовтня 2023 року, російські війська просунулись на 2 км.

Цю інформацію підтвердила розвідка Міністерства оборони Великої Британії. Зазначаючи, що хоч це і скромне просування, але воно, ймовірно, є одним з найбільших досягнень росії, починаючи з весни 2023 року.

Міністерство оборони Великої Британії також додає, що цей успіх коштував підрозділам тисяч жертв. Як відомо, росія направила на Авдіївський напрямок більшу частину своїх ресурсів. Загарбники використовують піхоту та наносять численні авіаудари, намагаючись просунутись біля Авдіївки.

Зазначається, що росіяни поступово наближаються до Авдіївського коксохімічного заводу, де українські війська зберігають одну зі своїх основних оборонних позицій.

"Хоча Авдіївка стала виступом на українській лінії фронту, Україна продовжує контролювати коридор шириною близько 7 км, через який вона продовжує постачати місто", — зазначають у Міноборони Британії.

Ситуація біля Авдіївки на мапі DeepState

Раніше "Телеграф", що ситуація навколо Авдіївки вже починає нагадувати сценарій Бахмуту.