"Диктатура путімона": мережу насмішили слова президента рф про війну за "свободу всього світу"

За словами путіна, росія зараз бореться за нібито більш справедливий світоустрій

Президент росії володимир путін зробив чергову заяву про напад на Україну. Цього разу диктатор сказав, що вбиває українців тому, що "бореться за свободу всього світу".

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому російському народному соборі. Примітно, що особисто там путін не був присутнім, а приєднався в режимі онлайн.

Російський президент заявив, що війна проти України — це битва за "суверенітет і справедливість". Понад те, вона має "національно-визвольний характер ". За словами путіна, росіяни в Україні відстоюють "благополуччя та безпеку" свого народу, а також історичне право бути росією — "сильною, незалежною державою, країною цивілізації".

"Саме наша країна, російський мир, як не раз бувало в історії, перегородили шлях тим, хто претендує сьогодні на світове панування, на свою винятковість. Ми боремося зараз за свободу не лише росії, а й усього світу. Ми відкрито говоримо, що диктатура одного гегемона — ми бачимо це, всі зараз це бачать — старіє. Вона пішла, що називається, врознос і просто небезпечна для навколишніх. Це вже зрозуміло всій світовій більшості. Але повторю — саме наша країна знаходиться зараз в авангарді формування більш справедливого світоустрою" — сказав володимир путін.

Російський диктатор підкреслив, що нібито без "суверенної та сильної росії" неможливий стабільний і міцний світопорядок. У мережі з висловлюваннями путіна не погодилися, особливо висміяли частину про диктатуру гегемона. У коментарях наголосили, що диктатором якраз є сам путін і що це його режиму загрожує крах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як путін готується до виборів на окупованих територіях. Пропагандистам наказали посилити вплив на українців в окупації.