Війна триватиме ще щонайменше рік? У США розкрили план путіна

Згідно опитуванням Трамп випереджає Байдена

Президент росії володимир путін не укладе мир з Україною, поки не дізнається про результати виборів у США в листопаді 2024 року. Про це заявив високопосадовець Держдепартаменту США на тлі побоювань, що потенційна перемога колишнього президента Штатів Дональда Трампа може скоротити підтримку Києва з боку Заходу.

Представник Держдепу на брифінгу для журналістів після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі заявив, що альянс підтвердив свою підтримку України, знаючи, що мирна угода наступного року є малоймовірною. Його слова цитує Reuters.

"Я очікую, що Путін не укласти мир чи значущий мир до того, як побачить результати наших виборів... Саме в цьому контексті всі союзники висловили рішучу підтримку Україні", — сказав чиновник на умовах анонімності.

Опитування Reuters/Ipsos, проведене в середині листопада, показало, що якщо Трамп та президент США Джо Байден будуть головними кандидатами на посаду голови США у 2024 році, то Трамп випереджає Байдена з 51% проти 49%. Однак до виборів ще рік і все може змінитись.

Нагадаємо, експосол США при НАТО, колишній представник Штатів по Україні Курт Волкер заявив, що вступ України до НАТО має бути якнайшвидше, інакше путін все далі затягуватиме велику війну. Він переконаний, що Альянсу слід ухвалити рішення про членство України чим раніше, тим краще.