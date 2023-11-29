Вже є на нулі: у ЗСУ з’явилися українські бікаліберні міномети (фото)

Новий міномет може стріляти кількома видами гранат

На озброєнні українських військових з’явився бікаліберний 30/40 мм міномет вітчизняного виробництва. Новий український міномет засвітився у бійців 108 бригади територіальної оборони під час проведення випробувань.

Інформація про українську розробку опублікована в Telegram-каналі Генштабу. Там же показали фото бійців 108 бригади тероборони з новим зразком зброї.

Український міномет може стріляти як 30-мм, так і 40-мм гранатами від автоматичних гранатометів. Зазначається, що виріб розрахований на постріл уламкових боєприпасів.

"Перевірка пройшла успішно. Зброю без затримок передаємо на нуль", — каже військовий із позивним "Механік".

Боєць розповів, що до кожної зброї потрібен свій підхід, тож перед відправкою на фронт озброєння ретельно перевіряють. Військові виставляють кут для пострілів, роблять постріл, а потім перевіряють, чи потрапив снаряд у заданий квадрат. У Генштабі пояснюють, що успіхом вважається прогнозоване стабільне влучення по потрібній ділянці.

Інформація про цей міномет почала з’являтися у мережі на початку 2023 року. Для пострілу граната розміщується у трубі з вирізом на дні. Вона встановлюється в ствол міномета, а потім опускається і розжарює капсуль гранати. Інформації про характеристики міномета у відкритому доступі поки що немає.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна використовує на фронті сотні видів дронів. Серед них є й створені німецькою компанією Quantum Systems. Найближчим часом наша країна може отримати ще сотню безпілотників від цієї компанії. Мова про дрону серії Trinity.