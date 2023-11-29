Падіння "промки" чи пастка для ворога? Експерти оцінили ситуацію під Авдіївкою

Українські воїни борються за кожен метр нашої землі

Авдіївський напрямок є однією з найгарячіших ділянок фронту, на північ від Авдіївки росіяни з частковим успіхом штурмують район Новокалинового. Вони дійшли до західних околиць села Степове, але стабілізаційні заходи українських військ виправили ситуацію. Окремі групи намагаються проникнути на територію коксохімічного заводу, вже просунулися в районі фільтрувальної станції, а також на південній промзоні, зайнявши район Ясинуватського провулка та станції Ясинувата-2. Також ворог тисне на Авдіївку й з південного боку, з Опитного та Водяного, намагаючись вийти на Першотравневе. Поки що практично всі атаки вдається відбити.

Ситуація в районі Авдіївки на карті deepstate

Події на південній промзоні можуть розвиватися швидко і непередбачено, ще з часів АТО там було збудовано потужний укріпрайон, який понад півтора року з початку повномасштабної агресії успішно захищав місто. Наразі противник "розібрав" його артилерією, за промзоною відкривається приватний сектор, проте це не обов’язково означає, що найближчим часом розпочнуться вуличні бої в Авдіївці. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко "РБК-Україна".

"Розмістившись у "промці", вони будуть, м’яко кажучи, як на долоні. Не виключаю, що ми триматимемо їх на цій долоні, щоб планомірно знищувати сили, які прориватимуться в забудову. Питання в іншому: чи можна називати це падінням "промки" або це пастка для того, щоб росіяни розмістилися на ній і "терпіли" далі", — пояснив він.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, враховуючи інтенсивність наступальних дій та втрат, перед окупантами стоїть завдання якнайшвидше захопити Авдіївку. Вони прагнуть цього навіть ціною інших напрямів на сході України.

"Сумніваюся, що у них вийде це найближчим часом. Чи стоїть завдання взяти місто до президентських виборів у Росії? Для підняття духу "побєдобесія" вони готові використати все, навіть якщо візьмуть лише три ліхтарні стовпи. Ми пам'ятаємо, що раніше противник не впорався з жодним дедлайном", – розповів він у коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше Олександр Коваленко повідомив, що російське командування розпочало процес перекидання підрозділів зі складу 2-ї та 41-ї загальновійськових армій з Луганської області під Авдіївку. За його прогнозом, найближчим часом ми побачимо під Авдіївкою те, що спостерігали під Бахмутом.