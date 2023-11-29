"Такого буде ще більше": українців попередили про новий фейк росіян

Нова брехня пропагандистів пов’язана з нібито великими втратами ЗСУ

Росіяни у своїй звичній манері запустили новий фейк про Україну. Тепер вони стверджують, що нібито ЗСУ організували крематорій на заводі костелів у Константинівці, через "великі втрати".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. Там же він залишив скрін фейкового повідомлення росіян із мережі.

Окупанти заявляють, що нібито на цей об’єкт звозять тіла загиблих військових із кількох напрямків — Бахмута, Соледара та Авдіївки. У результаті "роботи крематорію", як стверджують загарбники, стоїть запах горілих тіл.

Своєю чергою Андрющенко підкреслив, що це не що інше, як нова вигадка від росіян. Вони вже неодноразово запускали брехливу інформацію через мережу, щоб викликати паніку серед українців.

"Будуть постановки, будуть гугл-транслейти, будуть псевдополонені. Все буде. Точно, як рік тому. Прокрутіть стрічку і згадайте (це нескладно насправді). Тримайте голову в холоді, думки в рамках", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні 2023 року росіяни на одному зі своїх центральних телеканалів запустили фейк про Кирила Буданова. Нібито той отримав паспорт Великобританії й спеціально для цього в Україну приїжджав колишній прем’єр Сполученого Королівства Борис Джонсон.