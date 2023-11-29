росія намагається зіграти на політичних чварах в Україні: має три стратегії, — The Economist

Існує окрема дезінформаційна кампанія для українських солдатів

Все більш напруженим стає політичне протистояння в Україні, президент Володимир Зеленський бачить конкурента у головнокомандувачі Збройних сил України Валерії Залужном, хоча той не демонструє політичних амбіцій. Цим, так само як і можливою відмовою від виборів під час війни та розчаруванням успіхами ЗСУ на фронті готова скористатися росія.

Посилаючись на джерела української розвідки, The Economist пише, що росія вже намагається скористатися амбіціями та напруженістю в Україні. Так, представник ГУР Андрій Черняк навів докази, що свідчать про нові російські стратегії для різних електоратів: одна з них спрямована на зміцнення підтримки в росії, друга – на підрив довіри до Заходу, а третя – на посилення невдоволення в Україні.

Він додав, що є окрема дезінформаційна кампанія для українських солдатів. Вона включає фальшиві відео, які нібито показують, як командири різних рівнів заохочують своїх підлеглих здаватися в полон. росія не змогла досягти бажаного на полі бою, але тут вона досягає успіху, йдеться в статті.

Високопоставлене урядове джерело The Economist припускає, що російська пропаганда активізувалася, тому що має "матеріал для гри". Він визнав існування корупції та те, що менеджмент часто неефективний. За його словами, Україна також недостатньо підготувала свою економіку до війни. Однак, зазначає співрозмовник, якщо президент буде змушений піти у відставку, від цього виграє тільки росія.

"Деякі з наших політиків не надто переймаються російською загрозою, і це мене злить. Вони думають, що можуть поборотися за владу, знищити Зеленського, і це не матиме жодних наслідків", – заявив він.

За його словами, служби безпеки з початку війни ефективно ліквідували більшість важелів російського впливу. Наразі найефективнішими важелями наразі є "самі українці".

На лінії фронту росія має відносно добрий період. Росіяни задовольняють значну частину своїх потреб у живій силі за рахунок рекрутування серед бідних та в’язниць. Україна, навпаки, намагається мобілізувати широкі верстви населення. Армійське начальство набирає людей лише на рівні, який ледве покриває природні втрати на фронті. При цьому на початку війни більшість мобілізованих знали, за що вони воюють, а зараз мало хто з новобранців має таку ж готовність.

"Політична напруженість навряд чи допоможе цьому процесу", — пише The Economist.

Також сумніви в Україні та за кордоном щодо напряму війни досягають і передової. Хоча поки що це не мало істотного впливу на поведінку чи моральний дух бійців.

"Людям під обстрілом байдуже, посварився Залужний із Зеленським чи ні", – сказав один із командирів.

На фронті немає настроїв повернутися до Києва, щоб "виправити політику". Ідеться лише про те, щоб залишитися живим. Українські захисники не мають сумнівів, що ворог все ще становить небезпеку. І це змушує їх боротися, "незалежно від того, що відбувається у Києві чи Вашингтоні".

Нагадаємо, на тлі публікацій Головкому ЗСУ Валерія Залужного у західній пресі, де він констатував, що ситуація на фронті може зайти в глухий кут, і наступних заяв Володимира Зеленського, що патової ситуації на фронті немає, пішли чутки про конфлікт між ними. Їх активно підігріває російська пропаганда

Як повідомляв "Телеграф", глава МЗС України Дмитро Кулеба порадив тим, хто пропонує Україні піти на територіальні поступки в обмін на членство в НАТО, спочатку вчинити так зі своїми територіями. Він додав, що рекомендації на поступки завжди легше давати іншим.