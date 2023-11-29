Загинув, прикриваючи побратимів: українському воїну просять присвоїти звання Героя посмертно

Хлопцеві було 29 років

Родичі загиблого військового з Вінницької області Романа Савіцького просять надати йому звання Героя України посмертно. Хоробрий захисник загинув під час мінометного обстрілу.

Відповідну петицію було опубліковано на сайті президента. Дата її публікації – 4 жовтня поточного року. Наразі петиція набрала майже 15 тисяч голосів із необхідних для розгляду 25 тисяч.

"Просимо Вас розглянути петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) хороброму захиснику нашої Батьківщини Савіцькому Роману Юрійовичу, який захищав нашу державу у складі 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону 59 ОМБр. Він народився 3, Піщанського району, Вінницької області", — йдеться у тексті.

З перших днів повномасштабної війни Роман став на захист Батьківщини. Разом зі своїми побратимами він захищав та виганяв ворога із населених пунктів Херсонської, Миколаївської та Донецької областей. 14 лютого 2023 року воїн загинув внаслідок отримання поранень несумісних із життям від ворожих мінометних обстрілів у населеному пункті Первомайське. Як пише "Суспільне", Савіцький прикрив своїх побратимів.

"Ми пишаємося своїм сином, братом, коханим чоловіком, батьком, товаришем, побратимом Романом, його мужністю, силою духу. Не кожен зможе, дивитися смерті в очі – стояти з побратимами пліч-о-пліч, не боячись за своє життя – рятувати інших і мужньо боротися за свободу своєї країни. Батьки виховали гідного, порядного, сміливого сина. Роман віддав своє молоде життя заради свободи нашої країни, пожертвувавши своїми планами на майбутнє", — зазначили рідні хлопця у петиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Бахмутом загинув молодий український військовий Ігор Бобко. Хлопець не дожив до свого дня народження лише дев’ять днів.