Хто кому герой: сварка мерів двох міст під Києвом переросла у публічний скандал

Глави міст обмінялися підколами в мережі

В Україні сварка двох мерів переросла у справжній скандал. Одного з них взагалі звинуватили в нарузі над державними нагородами.

Так, за даними сайту президента України, мер Бучі Анатолій Федорук створив петицію, в якій запропонував дати звання Героя України своєму колезі меру Ірпеня Олександру Маркушину. Тут слід зазначити, що перед написанням петиції Федорук опублікував пост у своєму Telegram-каналі, в якому заявив, що Маркушин в одному з інтерв’ю казав, що "особисто звільняв Бучу".

"Риторика з боку сусідньої громади нагадує тактику рашистів — повна дезінформація, постійні провокації та маніпулювання думкою громадян. Прямо як у російських пропагандистів Скабєєвої та Кісєльова. Це бридко. Особливо обурює, що це відбувається у воєнний час, коли є справжні Герої, про яких варто говорити й шанувати", — писав він.

Так ось, на думку Маркушина, дана петиція була тролінгом і створена з метою піару в соцмережах та зведення особистих рахунків. У зв’язку з цим глава Ірпеня вважає, що такий вчинок його колеги є "знущанням над вищою державною нагородою та знущанням над нашими захисниками та сім’ями загиблих". Також він пригадав, що Федорчук перебуває у своєму кріслі вже 25 років.

"Звання Героя України — це святе звання для нашої країни.Його отримують найвідважніші та саможертовні, ті хто беззаперечно готовий віддати своє життя в боях за Україну вже не один рік. І у людини, яка це розуміє — не піднялась би рука використати це звання заради хайпу і привернення уваги суспільства під постом у фейсбуці", — пише Маркушин і додає, що хотів би, щоб у Кримінальному кодексі України з’явилася стаття, за якою Федорука могли б притягнути до відповідальності за це.

При цьому мер Ірпеня звинуватив свого колегу з Бучі в тому, що той не дбав про захист своїх городян, вчасно не організувавши оборону міста, а також не провівши евакуацію цивільного населення з-під вогню, тому що з середини березня не виходив на зв’язок. А після деокупації повернувся, отримав орден "За мужність" та продовжує грати на публіку".

Також він звернув увагу, що сам він у цей час залишався в Ірпіні, возив хліб та допомагав мешканцям міста свого колеги, наприклад, з евакуацією.

"Чи ідеально ми все робили? Звісно, що ні. Всім було страшно за своє життя і невідомо, що буде завтра. І в нас теж були втікачі. Але я для себе прийняв рішення залишатися до кінця і вдячний всім, хто залишився зі мною і робив все від себе залежне, щоб втримати місто. І коли я бачу бруд, який деякі дозволяють собі лити на мою адресу, я не бачу серед них ЖОДНОЇ людини, яка була б поруч в цьому пеклі і зробила хоча б 1% з того, що вдалося нам. Я безмежно і на все життя вдячний всім медикам, волонтерам, бійцям ТрО, військовим Збройних сил України та Головного управління розвідки МО України за ваш мужній внесок у звільнення Ірпеня і Київщини. Ви справжні Герої!", — пише він.

Варто зазначити, що публічна суперечка двох градоначальників викликала чималий резонанс у мережі. Судячи з повідомлень, абсолютна більшість коментаторів не оцінили тролінг від Федорука.

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