"Не зрозумів за що звільнили попередницю?" Бойові медики розкритикували нового командувача медсилами ЗСУ

Медики запевняють, що новий командувач має хибне уявлення про рівень забезпечення

Минуло трохи більше як тиждень, відколи Анатолія Казмірчука призначили новим командувачем медичних сил ЗСУ, а у бойових медиків уже постали до нього питання.

Як повідомила бойовий медик Марія Назарова, яка пише в соцмережі X під нікнеймом "жаба польова", це сталося під час першої зустрічі з новим командувачем.

За її словами, Казмірчуку доповіли, що всі підрозділи ЗСУ забезпечені тактичною медициною більш ніж на 100%, і він цьому звіту вірить. Назарова не розповіла, як йдуть справи насправді, але своїм постом дала зрозуміти, що це не так.

Крім того, вона зазначила, що на переконання командувача переливання крові повинні займатися виключно лікарі, оскільки у нього персонально був досвід, коли після цього виникали ускладнення.

Інші користувачі мережі, серед яких військовослужбовці та бойові медики, теж мовчати не стали.

Своєю чергою медик "Госпітальєрів" Ріна Резнік ("гадюка степова") повідомила, що такі заяви від командування є "плювком в обличчя".

Як повідомлялося раніше, до листопада 2023 року командування медичними силами очолювала Тетяна Остащенко. При цьому під час повномасштабного вторгнення медичні сили піддавалися критиці з боку активістів не в останню чергу через використання неякісних китайських турнікетів.