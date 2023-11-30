Всередині збитого "Shahed" знайшли SIM-карту українського мобільного оператора (фото)

Тепер зрозуміло, що безпілотники можуть оновлювати координати через українські мобільні мережі

Російські терористи придумали, як оновлювати координати для своїх ударних БПЛА "Shahed", які знаходяться у польоті. Для цього вони почали прикручувати в дрони SIM-карти українських мобільних операторів.

Про це повідомляє інформаційний канал "Армія дронів". Відзначається, що у середині збитого українською ППО безпілотника було знайдено пристрій, в якому була SIM-карта українського мобільного оператора.

"До безпілотника був причіплений надрукований на 3D-принтері елемент, в середині якого було виявлено павербанк та обладнання із SIM-карткою. Тепер відомо, що для оновлення координат безпілотника, окупанти можуть використовувати мобільну мережу, а також, ймовірно, зможуть змінювати польотне завдання", – сказано у повідомленні.

Також канал опублікував фотографії, які підтверджують знахідку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 листопада російські загарбники в черговий раз атакували Київ дронами. Це була наймасовіша атака з початку повномасштабної війни.

У ніч на середу, 29 листопада, російські терористи атакували Україну дронами типу "Shahed" та керованими авіаційними ракетами. З них вдалося збити 100% БПЛА та дві з трьох ракет.