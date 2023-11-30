Рус

Всередині збитого "Shahed" знайшли SIM-карту українського мобільного оператора (фото)

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1268
Таких пристроїв у БПЛА раніше не знаходили Новина оновлена 30 листопада 2023, 02:55
Таких пристроїв у БПЛА раніше не знаходили. Фото Відкриті джерела

Тепер зрозуміло, що безпілотники можуть оновлювати координати через українські мобільні мережі

Російські терористи придумали, як оновлювати координати для своїх ударних БПЛА "Shahed", які знаходяться у польоті. Для цього вони почали прикручувати в дрони SIM-карти українських мобільних операторів.

Про це повідомляє інформаційний канал "Армія дронів". Відзначається, що у середині збитого українською ППО безпілотника було знайдено пристрій, в якому була SIM-карта українського мобільного оператора.

"До безпілотника був причіплений надрукований на 3D-принтері елемент, в середині якого було виявлено павербанк та обладнання із SIM-карткою. Тепер відомо, що для оновлення координат безпілотника, окупанти можуть використовувати мобільну мережу, а також, ймовірно, зможуть змінювати польотне завдання", – сказано у повідомленні.

Також канал опублікував фотографії, які підтверджують знахідку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 листопада російські загарбники в черговий раз атакували Київ дронами. Це була наймасовіша атака з початку повномасштабної війни.

У ніч на середу, 29 листопада, російські терористи атакували Україну дронами типу "Shahed" та керованими авіаційними ракетами. З них вдалося збити 100% БПЛА та дві з трьох ракет.

Теги:
#Безпілотник #SIM #Kyivstar #Shahed 136