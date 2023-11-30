Нічний терор України "шахедами" триває: де чули вибухи цього разу

Інформації про руйнування та постраждалих немає

У ніч на 30 листопада Україна зазнала масованого удару "шахедів". Тривогу було оголошено до раннього ранку, вибухи чули в низці регіонів.

"Телеграф" зібрав всю інформацію про новий терор щодо українського народу. Про виліт перших груп "шахедів" моніторинги та Повітряні сили України повідомляли ще ввечері 29 листопада.

Традиційно ворог запускав дрони з південного напрямку, але поступово вони взяли курс на центральні, північні та західні регіони. За даними моніторингів, безпілотники летіли у бік військового аеродрому у Сатрокостянтинові Хмельницької області.

Вже після 4:30 про вибухи повідомляли на Вінниччині. Попередньо, там працювала ППО по безпілотникам. Після 5:20 вибухи чули на Хмельниччині.

Відбій повітряної тривоги у Вінницькій та Хмельницькій областях оголосили у районі 5:40. Тоді повітряні сили повідомили, що загрози удару "шахедів" вже немає.

Більш детальну інформацію про нічні події пізніше було опубліковано Повітряними силами України. Там повідомили, що сили ППО збили 14 дронів із 20.

Також відомо, що три безпілотники збили в небі над Дніпропетровською областю.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни намагаються модернізувати іранські "шахеди".