ЗСУ просунулися, а окупанти відмовляються йти на штурм: що відбувається на лівому березі Херсонщини (карта)

Російські військові блогери стверджували, що українські війська продовжують перекидати нові штурмові групи на лівий берег

Триває 645 день повномасштабної війни з російськими окупантами, 29 листопада українські сили продовжили наземні атаки на лівому березі Херсонської області та просунулися. Росіяни не хочуть йти в атаки через те, що підриваються на власних мінах.

Російські джерела стверджували, що українські сили просунулися на південний захід від Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро) та закріпилися у сусідньому лісовому масиві, пише Інститут вивчення війни (ISW). Також російські військові блогери заявили, що під Кринками продовжуються бої, по цьому району завдають потужних ударів російська авіація та артилерія. Генштаб України повідомив, що українські війська тримають позиції на східному березі Дніпра.

Ситуація на карті deepstate

Російські військові блогери стверджували, що українські війська продовжують перекидати нові штурмові групи на лівий берег. За їхніми даними, під Кринками діють від 300 до 400 українських бійців.

На думку аналітиків, постійні заяви росії про прибуття українських підкріплень на східний берег річки Дніпро свідчать, що російські війська намагаються перешкодити спробам України постачати та зміцнити свої позиції на східному березі Херсонської області. Також експерти наголосили на очевидній нездатності рф створити згуртовану командну структуру серед сил, які обороняються на східному (лівому) березі Херсонської області. Там продовжує погіршуватися моральний дух та бойові можливості окупанта.

Генштаб України 29 листопада повідомив, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади (ЧФ), які діють поблизу Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від р. Дніпро), відмовляються вести штурм українських позицій. Причина у відсутності зброї, координації артилерії, розвідки та інформації про розташування своїх мінних полів.

У Генштабі ЗСУ додали, що карти російських мінних полів засекречені й що російські командири не погоджували належним чином зі штурмовими підрозділами розташування цих мінних полів. Ця ситуація призвела до втрати 50 бійців серед підрозділів 810 бригади морської піхоти за останній місяць.

Підрозділи 810-ї бригади морської піхоти прибули до району Кринок на початку жовтня 2023 року і, схоже, взяли відповідальність за цей район від 18-ї загальновійськової армії після початку українських наземних операцій на східному березі Дніпра у середині жовтня 2023 року. Український Генштаб повідомив, що 28-й мотострілковий полк 18-ї ОМС зараз діє у Піщанівці (14 км на схід від Херсона та 3 км від Дніпра).

Додаткові підрозділи 18-ї CAA та 7-ї повітряно-десантної дивізії утримують позиції у ближніх тилових районах на східному березі. Об’єднане командування цих формувань, ймовірно, контролює відповідь Росії на українські наземні операції на сході.

Інцидент з мінним полем свідчить, що командування 18 CAA не передало відповідні тактичні деталі командуванню 810 бригади морської піхоти. Це демонструє, що російські командири найвищого рівня, відповідальні за оборону східного берега, ще не виправили цей збій у координації, зазначили аналітики.

Нагадаємо, в ISW також спрогнозували, чим для Росії може закінчитися набір солдатів із Центральної Азії. Це може спричинити конфлікт із центральноазіатськими сусідами Росії.