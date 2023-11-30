Ворог сильно активізувався ще на одній ділянці фронту, "гаряче" й під Авдіївкою (карта)

Росіяни не залишають спроб повністю захопити Донбас

Триває 645-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, минулої доби, 29 листопада, сталося 101 бойове зіткнення. Ворог активізувався на Лиманському напрямку.

"На Лиманському напрямку наші воїни відбили 24 атаки противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та на схід від Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області", — повідомили в Генштабі ЗСУ. Для порівняння, за 28 листопада на Лиманському напрямку було відбито 4 ворожі атаки.

Лиманський напрямок на карті deepstate

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Там Сили оборони відбили 7 атак.

Куп’янський напрямок на карті deepstate

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Іванівського та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили 4 атаки. Своєю чергою, Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, завдають ворогові втрати в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку окупанти, за підтримки авіації, не залишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогові значних втрат. Ворог без успіху наступав біля Степового, Новокалинового, на схід від Новобахмутівки, Авдіївки, на південь від Тоненького, Сєвєрного, Первомайського. Там Сили оборони відбили 22 атаки.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Відбито 11 атак окупантів.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 3 атаки противника на південь від Пречистівки Донецької області. На Запорізькому напрямку окупанти 5 разів безуспішно намагалися повернути втрачене становище у районі Роботиного Запорізької області. Також, українські воїни відбили 9 атак ворога на північний захід від Вербового Запорізької області.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що 29 листопада українські сили продовжили наземні атаки на лівому березі Херсонської області та просунулися. Росіяни не хочуть йти в атаки через те, що підриваються на своїх мінах.