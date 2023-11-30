На скільки затягнеться війна в Україні? У НАТО зробили невтішний прогноз

Криза на Близькому Сході відвернула частину уваги Заходу від України

Україна, ймовірно, не зможе витіснити всі російські війська зі своєї території до кінця 2024 року. Водночас західні союзники обіцяють не припиняти фінансову та військову підтримку Києва.

Про це на умовах анонімності журналістам заявив чиновник НАТО, пише Euractiv. Крім того, троє дипломатів НАТО підкреслили, що забезпечення замовлень зброї, особливо ракет і боєприпасів, та сприяння швидшому виробництву "йде не зовсім так, як планувалося".

Також видання процитувало слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що російський диктатор володимир путін "не виявляє ознак втоми" від війни проти України. За словами генсека, путін "має високу толерантність до втрат" після втрати вже 300 тисяч людей і "накопичив великий запас ракет напередодні зими".

Столтенберг зазначив, що для досягнення своєї мети росія стає набагато більш залежною від Китаю. За його словами, рік за роком москва "закладає своє майбутнє перед Пекіном". На думку генсека, це є доказом того, що рф шукає будь-які засоби, щоб зберегти курс на полі бою в Україні.

Нагадаємо, 29 листопада міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у Брюсселі дали Україні рекомендації щодо первинних реформ для вступу до Альянсу. Зокрема йдеться про боротьбу з корупцією та підтримку прав людини.