Великі втрати рф: скільки російських генералів ліквідовано під час війни

У боях також було ліквідовано трьох підполковників і двох полковників

За час повномасштабної війни в Україні росія зазнає великих втрат, серед яких і низка високопоставлених генералів. Зараз їх уже щонайменше сім.

Останнім став нещодавно ліквідований генерал-майор Володимир Завадський. Він був заступником командира 14-го російського армійського корпусу. Загинув, підірвавшись на міні. Про це пише Newsweek.

Перед Завадським остання смерть російського офіцера сталася в липні. Йдеться про генерал-лейтенанта Олега Цокова, якого було ліквідовано неподалік тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

"Раніше видання "Медіазона" інформувало, що станом на 2 червня на фронті в Україні було ліквідовано щонайменше чотири російські генерали, 58 полковників і 176 підполковників. Серед них – генерал-майор Канамат Боташев, генерал-майор Володимир Фролов, генерал-майор Роман Кутузов та генерал-майор Андрій Суховецький», — йдеться у матеріалі.

Зазначається також, що за перший місяць українського контрнаступу — з 4 червня по 7 липня, у боях загинули три підполковники, два полковники та один генерал.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг озвучив, скільки російських окупантів за час повномасштабної війни було ліквідовано або поранено.