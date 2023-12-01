Омбудсмени України та росії домовилися та відвідали полонених у місцях утримання

Російські військовополонені на умови утримання в Україні не скаржилися

Український омбудсмен Дмитро Лубінець та російський омбудсмен Тетяна Москалькова провели відвідування полонених військових на території України та рф. Лубінець перевірив умови утримання 119 російських військовополонених, Москалькова – 119 українських.

Про це повідомляється в офіційному каналі омбудсмена України. Відвідування вдалося зробили завдяки взаємним домовленостям Офісів Уповноваженого в Україні та росії.

Російські військовополонені на умови утримання не скаржилися, зазначив Лубінець. Кожен з них має їжу, засоби гігієни, може виходити на прогулянки, їм надається кваліфікована допомога.

"Росіяни, своєю чергою, поспілкувалися із нашими захисниками. З їх слів, медичну допомогу вони також надають і була можливість здійснити телефонні дзвінки родичам", – зазначив Лубінець.

За його словами, українські військові, які потрапили у полон до росіян, навіть записали відеозвернення до рідних, яке найближчим часом буде передано адресатам.

Раніше "Телеграф" писав, що у ГУР сказали, скільки українців вдалося витягнути з російського полону.

Тим часом росія навмисно призупинила обміни військовополоненими. Влада кремля намагається створити враження, що українська сторона не працює над цим питанням.