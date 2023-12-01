Рахунок йде на тисячі: у МВС назвали кількість загиблих цивільних з початку 2023 року

Терористи здійснили понад 59 тисяч обстрілів українських населених пунктів

За 11 місяців 2023 року російські теракти в Україні забрали життя понад двох тисяч українських громадян. Ще не менше 11 тисяч осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час зустрічі з послами G7 30 листопада. За його словами, обстрілам піддалися населені пункти у 24 регіонах України.

"За 11 місяців цього року росіяни 59 тисяч разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України. Унаслідок цього 11 тисяч громадян постраждали, 2 тисячі загинули", – підсумував він.

Найбільша кількість обстрілів з боку російських терористів була відмічена у Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях – регіонах, які або знаходяться біля кордону з росією, або являють собою поле битви із терористами.

Також українські правоохоронці загалом задокументували 101 тисячу російських воєнних злочинів, серед яких масовані та невибіркові артилерійські, ракетні та дронові удари по мирному населенню та об'єктам інфраструктури.

Раніше "Телеграф" повідомив, що росіяни вночі вдарили шістьма ракетами С-300 по Покровському району Донецької області. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілу були поранені та загиблі.