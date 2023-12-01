ISW: росіяни скаржаться на власне міністерство оборони через нестачу дронів

Бюрократи у погонах доводять російських пропагандистів до сказу, але зробити з ними ті нічого не можуть

Російські терористи активно скаржаться на власне міністерство оборони, яке блокує постачання безпілотників у війська. Щобільше, російські забюрократизовані військові чини не дають російським підрозділам самостійно купувати та використовувати БПЛА.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 30 листопада. Аналітики відзначають, що російські "воєнкори" особливо ниють через заборони для підрозділів, які знаходяться на лівому березі Херсонщини.

Зокрема один з пропагандистів заявив, що на російських складах зберігається велика кількість безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, але бюрократи відмовляються передавати їх у війська. При цьому "воєнкор" визнав, що через це у росіян на лівому березі склалася проблемна ситуація.

Також російські "воєнкори" заявляють, що російські інтенданти не зацікавлені в обробці заявок на БПЛА, а військові повинні пройти сім кіл бюрократичного пекла, щоб їм замінили знищений українськими захисниками дрон. Наприклад, росіянин повинний довести інтенданту, що дрон не був втрачений випадково, не потрапив від власну систему РЕБ і взагалі, що його знищили саме українські сили.

При цьому виявилося, що армійські чиновники усіма способами блокують спроби російських військових подавати заявки на дрони безпосередньо до міністерства оборони росії. Втім, відзначають аналітики, це тільки одна з низки проблем, які є у росіян на Лівобережжі, але це не означає, що такі проблеми будуть істотно впливати на ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що, за словами генерального директора та співзасновника компанії Kvertus Ярослава Філімонова, росіяни обходять Україну у масштабах виробництва, адже виробництво тих же FPV-дронів відрізняється у декілька разів.