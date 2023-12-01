Вночі ворог ударив по Україні дронами та ракетами: де пролунали вибухи

росія б’є по нашій країні практично щоночі

У ніч проти п’ятниці, 1 грудня, росія атакувала Україну "шахедами". Працювали сили протиповітряної оборони.

Після опівночі, о 0:53 у Повітряних силах попередили про атаку дронами на південь та південний схід України. Пізніше повідомляли про активність російської тактичної авіації та загрозу застосування авіаційного озброєння на півдні та сході України.

Після третьої години ночі у ВС повідомили про проліт ракет у напрямку Кривого Рогу та Кропивницького. О 3:39 кореспонденти "Суспільного" повідомили про вибухи у Кропивницькому. Їхня причина поки невідома, ймовірно працювало ППО.

У Telegram-каналі "Миколаївський Ванек" о 3:36 написали про проліт крилатої ракети Х-59 через Криворізький район у бік Кіровоградської області. За нею йшла друга: "проліт другої крилатої ракети (тип ймовірно той самий) через Бериславський район Херсонської області у бік Кіровоградської області", — йдеться в повідомленні.

Вже о 3:38 автор каналу написав "До побачення, по ракетах відбій", перед цим попередивши мешканців Кропивницького, що буде голосно. Судячи з цих повідомлень, успішно спрацювала ППО.

Кореспондент "Телеграфа" повідомив, що вночі також пролунав вибух у Запоріжжі. За попередніми даними, над містом збили ворожий "шахед".

Як повідомляв "Телеграф", у Міноборони України розповіли про плани на 2024 рік. Держава має намір і надалі розвивати оборонно-промисловий комплекс та виробляти власну зброю. Серед основних пріоритетів також посилення протиповітряного щита України.