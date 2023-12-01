Десятки спроб штурму за добу: у ЗСУ назвали дві найгарячіші точки фронту (карти)

У противника немає шансів пробити нашу оборону

Українські військові продовжують відсіч противнику на всіх напрямках. Найгарячішими з них за добу, 30 листопада, стали Бахмутське та Авдіївське.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. На обох напрямках ворог зробив десятки спроб наступу.

Бахмутський напрямок

30 листопада противник вів штурмові дії в районі Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Загалом наші захисники відбили 24 атаки росіян.

У той же час бійці ЗСУ штурмували позиції противника на південь від Бахмута.

За даними Генерального штабу, ворог зазнає втрат у техніці та живій силі. Нашим військовим вдалося закріпитися на досягнутих рубежах.

Авдіївський напрямок

Тут за минулу добу ворог не залишав надій оточити Авдіївку та використав для атак позицій ЗСУ авіацію.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат", — зазначили у Генеральному штабі.

За даними військових, безуспішними були наступальні дії противника в районі Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Північного та Первомайського Донецької області. Загалом Силами оборони відбито 20 атак.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно військовий експерт назвав найнебезпечніший напрямок атак ворога на фронті.