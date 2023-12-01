Війна у глухому куті? Ексголовком ЗСУ пояснив, що зараз відбувається на фронті

Україні потрібний потужний резерв не лише кількісний, а й якісний

Колишній головком ЗСУ Віктор Муженко не згоден із твердженням про те, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут. Він також назвав речі, на яких, на його думку, слід зосередитись нинішньому командуванню армії.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню ВВС. Щодо "глухого кута", Муженко зазначив, що на війні бувають не лише перемоги, а й поразки. Буває не лише успішне просування, а й стримування нас ворогом. Не лише наступ, а й оборона. Так от зараз, на його думку, сьогодні нагальні питання вже мають перехід до оборони.

"Стратегічно активної оборони, яка б передбачала завдання контрударів. А за умов успіху на окремих напрямках – контратак на рівні відповідних підрозділів. Нам потрібно переформатувати фронт. Нам потрібно створити потужний резерв не тільки кількісний, але й якісний. А якісний резерв – це наявність військових організмів: бригада, корпус і таке інше. Підготовлених, оснащених, злагоджених, з високим моральним духом і спроможних вирішити питання", — сказав він.

Він пояснив, що має на увазі створення відповідних оперативних угруповань, і відповідних бойових порядків, оформлення, створення відповідної системи управління і т.д.

"Тому що на сьогодні ми знаємо випадки, коли на окремих напрямках є десятки, а то і більше частин і підрозділів, які замикаються на один орган управління. В такій ситуації просто неможливо здійснювати якісне своєчасне управління, реагувати на ті ризики, які виникають. Оце я маю на увазі. Це складний процес. Він пов'язаний з ризиком, але потрібно йти на цей ризик. Прорахований ризик. Потрібно йти і переформатувати фронт. І це стосується, мабуть, не тільки фронту від Куп'янська до Херсона чи Голої Пристані. А це і східна частина – від Харкова до Сум і до Чернігова. Це Північ – Чернігівська область, Київська, Житомирська, Рівненська. Ми повинні розуміти, які угруповання є і де перебувають резерви. Тому що якщо командир чи командувач не має резервів – то хоч він ще не програв, але вже створені всі умови для того, що він може програти", — каже Муженко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський прокоментував гучну статтю Залужного про ситуацію на фронті та сказав, що допоможе Україні.