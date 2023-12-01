Зеленський зробив зізнання щодо контрнаступу і заявив про нову фазу війни

Незважаючи на невдачі, наша країна не здасться.

Війна в Україні перебуває на новому етапі. Очікується, що зима ускладнить бойові дії після літнього контрнаступу, який, можливо, не приніс бажаних результатів через постійну нестачу зброї та сухопутних сил.

Про це пише AP, публікуючи нове інтерв’ю із президентом України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що незважаючи на невдачі, наша країна не здасться.

"У нас нова фаза війни, і це факт. Зима загалом – це нова фаза війни", — сказав він.

При цьому, на запитання, чи він задоволений результатами контрнаступу, він відповів комплексно:

"Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми боремося з другою (найкращою) армією у світі, я задоволений", – сказав він, але додав : "Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я теж не можу надто скаржитися. Ми хотіли швидших результатів. З цього погляду, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", – сказав він.

За його словами, Україна не отримала всієї необхідної зброї від союзників, а обмеження у розмірі її військової сили перешкоджали швидкому просуванню.

"Не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми повинні здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що наше", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що за останні кілька місяців були деякі позитивні висновки. Україні вдалося досягти поступових територіальних досягнень проти краще озброєного та укріпленого ворога.

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