Спрощуємо життя військовим: у Міноборони розповіли про важливе нововведення з ВЛК

Нововведення дозволяють спростити процеси, пов’язані з проходженням військово-лікарської комісії ВВК

В Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації. При цьому сьогодні, 1 грудня, у Міноборони повідомили про деякі нововведення у цьому процесі, які відомство розробило спільно з Мінцифри та МОЗ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони. За словами представників оборонного відомства, нововведення дозволяють спростити процеси, пов’язані з проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) для поранених військовослужбовців ЗСУ та Міноборони.

"Як результат — пораненому військовому більше не потрібно возити документи особисто у військову частину після рішення ВЛК про відпустку або непридатність", — йдеться у повідомленні.

Відтепер заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)

постанову ВЛК про потребу у відпустці для лікування

постанову ВЛК про непридатність до військової служби

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК

Зазначається, що вже зараз систему електронного документообігу розгорнуто у більшості військових частин, ТЦК та СП, а також у військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров’я, де поранені військовослужбовці проходять військово-лікарську комісію.

Як це працює

Документи про рішення ВЛК щодо відпустки або про непридатність за станом здоровʼя в електронному вигляді до військової частини направить заклад охорони здоровʼя, а військовослужбовець після цього може одразу їхати до ТЦК та СП за місцем проживання або відпустки.

Військова частина, своєю чергою, після опрацювання рішення ВЛК, надсилає відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до ТЦК та СП.

Так само заклад охорони здоров’я може отримувати додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК з військової частини – наприклад довідку про обставини травми. Варто лише відправити електронний запит.

"Цифровізований процес дозволить скоротити час на отримання документів і зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри для військовослужбовців після травм, поранень або хвороб", – наголосила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Важливо зазначити, що для передачі електронних документів потрібно надати свою згоду на обробку персональних даних в закладі, звідки направлятимуться документи.

Про те, як зараз відбувається мобілізація, ви можете прочитати в інтерв’ю спікера Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна "Телеграфу" під назвою "Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, про видачу повісток на вулиці і брехню роспропаганди: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.II".

Нагадаємо, у військкоматі розповіли про те, де не можуть роздавати повістки.