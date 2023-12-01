"Найвідоміший окупант": в Україні ліквідовано росіянина, відео з яким подивилися сотні мільйонів

Українці дуже іронічно зустріли новину про знищення вбивці

Сили оборони України ліквідували видного окупанта. Він прославився завдяки вірусному відео, яке вставив до себе в кліп популярний український гурт "Гриби".

Про це повідомляють російські пропагандисти. Йдеться про росіянина Дениса Степанова. Документальне відео з 90-х років з ним було показано на початку кліпу "Тает лёд", який вже набрав майже 270 млн. переглядів на Ютуб.

Варто зазначити, що вперше про ліквідацію окупанта розповів голова Республіки Комі Володимир Уйба. За його даними, той був родом із Ухти, а на війні в Україні служив помічником гранатометника стрілецького відділення.

Через деякий час у знищеному росіянині впізнали зірку популярного відео. У ньому він розповідав про свою "сумну історію кохання". Сам фрагмент було вирізано з передачі для підлітків, знятої в Сєвєродвінську.

Варто зазначити, що українці дуже іронічно зустріли новину про знищення вбивці:

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські спецслужби ліквідували ще одного топ-зрадника. Його не врятувало навіть те, що він втік до росії. Йдеться про Олександра Слісаренка. Це дуже відомий харківський колаборант, який раніше працював у лавах МВС України.