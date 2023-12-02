"Рано розслаблятися": в ГУР оцінили ймовірність ракетних обстрілів взимку

Українська влада та командування знають цілі росіян

Хоча поки що не було жодного масованого ракетного удару російських терористів по українській енергетиці, як минулого року, не варто розслаблятися. Ця зима буде для українців не менш важкою, аніж тогоріч.

Про це сказав спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтервʼю "Радіо Байрактар". Він нагадав, що атаки на інфраструктуру не припиняються, просто вони мають не такий величезний розмах.

"Нещодавно основними цілями була портова, зернова інфраструктура. Знову питання по енергетиці. Це війна. Так, нам потрібно більше протиповітряної, більше протиракетної оборони. Україна над цим працює", – зазначив він.

За словами спікера, українська влада та військове командування розуміє цілі російських терористів. Підготовка до зими йде на всіх рівнях, але українцям все одно не можна розслаблятися, поки ворог боєздатний.

"Розслаблятися точно не варто. Тобто павербанки, треба дістати й протерти генератори, зарядити. Все підготувати", – резюмував Юсов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що українські фахівці переобладнали отримані від США керовані ракети класу "повітря — повітря" AIM-9M Sidewinder для винищувачів F-16 на ракети "земля — повітря". Тепер їх із землі може використати українська протиповітряна оборона.

Сполучені Штати Америки вважають головним завданням на поточний момент допомогти Україні пройти зиму. Тому Вашингтон прийняв рішення зосередитися на трьох пріоритетах надання допомоги Україні – це посилення української ППО, зміцнення енергетичної інфраструктури та створення запасів обладнання.