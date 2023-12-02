Якісна бронетехніка: в Rheinmetall розповіли, коли почнуть робити в Україні БТР та БМП

Перші виготовлені в Україні німецькі БТР можна буде побачити в середині наступного року, а БМП – у 2025 році

Німецький концерн Rheinmetall Group вже у 2024 році запустить в Україні свій завод з виробництва броньованої техніки. На початку року з Україною буде укладено два контракти – на виробництво колісного бронетранспортера Fuchs, а також новітньої бойової машини піхоти Lynx.

Про це розповів в інтерв'ю виданню WirtschaftsWoche генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер. За його словами, після підписання контрактів перші БТР зійдуть з конвеєру через півроку, а перші БМП – тільки через рік.

Паппергер пояснив, що виробляти Fuchs в Україні можна буде з кінця літа 2024 року. З бойовою машиною піхоти доведеться трохи почекати – до літа 2025 року. Щодо виробництва перспективних танків Panther – мови про це поки що немає.

"Перші десять бронемашин Lynx будуть виготовлятися тут, у Німеччині чи в Угорщині, у спільному виробництві між нами та Україною. Після фази нарощування ми швидко зможемо виробляти значну кількість цих БМП повністю в Україні", – зазначив він.

Гендиректор концерну задоволений темпами розвитку співпраці Rheinmetall та України. Концерн вже є найбільшим партнером українського оборонно-промислового комплексу; у 2022 році концерн отримав замовлень для Україні на суму у 900 млн євро, а вже у наступному році – на 2,5 млрд євро.

Наступного року таких замовлень, впевнений Паппергер, буде значно більше. До того ж Україні значно легше обслуговувати саме німецьку техніку – оскільки українські спеціалісти пройшли спеціальне навчання у Німеччині. Щодо ж безпеки заводу – який російські терористи вже неодноразово погрожували обстрілювати ракетами – Паппергер не бачить проблем із забезпеченням безпеки.

"Ми не будуємо нових заводів; скоріше ми будемо орендувати існуючі заводи, переобладнувати їх і потім експлуатувати. І вони, здається, досить добре захищені, – принаймні, це показав досвід останніх двох років війни", – резюмував він.

Нагадаємо, що до кінця року ЗСУ мають отримати авіадесантні легкі автомобілі Caracal з Німеччини, які можна посилювати бронею. Щоправда, поки постачання буде невеликим – всього п’ять машин.

Найближчим часом Україна отримає нову партію зенітно-ракетних комплексів Skynex. Передачу цього озброєння раніше анонсував Німецький концерн Rheinmetall.