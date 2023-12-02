ISW: російські війська мають просування на двох важливих ділянках фронту (карта)

Росіяни вже поспішили заявити про "повний контроль Мар'їнки"

Російські терористичні війська протягом 1 грудня мали успіхи у просуванні на Авдіївському напрямку. Також росіяни після більше, ніж одного року безперервних штурмів українських укріплень змогли зайти у західну частину Мар'їнки.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 1 грудня. Біля Авдіївки, згідно з геолокованими кадрами, російські терористи просунулися на схід та південний схід від Степового.

Російські пропагандисти заявили, що війська окупантів нібито контролюють половину населеного пункту, однак ISW не знайшов підтверджень цим заявам. Також росіяни заявляють, що нібито просунулися біля Новокалинового, Північного та на лінії Водяне-Дослідне – теж без підтверджень. Аналогічна ситуація склалася навколо промзони та Авдіївського коксохімічного заводу, де за заявами пропагандистів росіяни нібито мають просування та ведуть бої.

За даними українського Генерального штабу ЗСУ, російські війська провели безрезультатні атаки на південь від Новокалинового та в районі Степового, Авдіївки, Тоненького (7 км на захід від Авдіївки), Північного та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки). Український військовий оглядач групи "ІС" Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ вдало контратакували та відбили низку невказаних позицій росіян.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Під Мар'їнкою ситуація дуже складна – підтверджено, що російські терористи просунулися далі до західної Мар'їнки, на позиції, де раніше знаходилися українські війська. Декілька російських пропагандистів вже поспішили заявити про "повний контроль над Мар'їнкою", але інші "воєнкори" назвали ці твердження "передчасними".

Згідно з інформацією з геолокованих кадрів, російські терористи попри свої заяви щодо контролю 90-95% території Мар'їнки насправді контролюють близько 75% міста. Проте аналітики не виключають, що територія, захоплена росіянами може бути більшою.

Ситуація біля Мар'їнки

Нагадаємо, раніше Олександр Коваленко повідомив, що російське командування розпочало процес перекидання підрозділів зі складу 2-ї та 41-ї загальновійськових армій з Луганської області під Авдіївку. За його прогнозом, найближчим часом ми побачимо під Авдіївкою те, що спостерігали під Бахмутом.