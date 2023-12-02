Нічний удар по Україні: в одній області є приліт, в іншій збили ракету

росія щоночі атакує Україну з повітря

У ніч на суботу, 2 грудня, росіяни атакували Україну "шахедами" та керованою авіаційною ракетою. Сили протиповітряної оборони збили 10 з 11 безпілотників, запущених ворогом. Також над Дніпропетровщиною було знищено ракету Х-59, вибух чули місцеві жителі.

"У ніч на 2 грудня 2023 року противник атакував 11 ударними БпЛА типу "Shahed" з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області. У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА "Shahed 136/131" у межах Одеської області та одна керована авіаційна ракета Х-59 на Дніпропетровщині", — повідомили у Повітряних силах України.

Як уточнив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак, ракета була збита над Дніпровським районом. Саме це спричинило вибухи, які чули місцеві жителі близько 2:35.

Сили оборони Півдня повідомили, що в ході атаки "шахедів" на Одещину було потрапляння в інфраструктурний об’єкт. Відбулася пожежа, яка була оперативно ліквідована. На щастя обійшлося без постраждалих.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росія має проблеми з використанням крилатих ракет типу "Калібр". Причиною стала логістика, яка змінилася через українські удари.