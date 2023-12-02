"Дістають топових негідників": снайпери СБУ утримували "дорогу життя" під Бахмутом (відео)

Вони діють із філігранною точністю

Снайпери Центру спеціальних операцій "А" СБУ разом із силами оборони України протягом тривалого часу утримували "дорогу життя" під Бахмутом Донецької області навесні 2023 року. Більшість снайперів ЦСО "А" СБУ – чемпіони світу зі снайпінгу

Деталі розказані у фільмі "Бахмут. Дорога життя" із документального циклу "СБУ. Спецоперації перемоги". Відео опубліковано у YouTube телеканалу "1+1". Утримання цієї логістичної артерії було важливим, щоб виграти час для перегрупування українських військ і не дати окупантам просунутися вглиб країни.

"Наші сили оборони зробили все можливе та неможливе, щоб утримати фортецю Бахмут. Разом з ними активно працював Центр спеціальних операцій "А" СБУ. У складі малих тактичних груп наші снайпери прикривали військових на тому напрямку", — розповів голова спецслужби Василь Малюк.

Снайпери Центру спеціальних операцій "А" СБУ – професіонали високого класу. Вони діють із філігранною точністю.

"Це ті, хто жалить голкою прямо в серці. Це унікальна та філігранна робота. Вони дістають топових негідників із реально великих дистанцій. І вони це роблять постійно, ефективно", – зазначив голова СБУ.

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