Без батька залишилися троє маленьких дітей: на війні загинув герой з Чернігівщини

Життя героя перервалося під Мар’їнкою

Щодня у війні з російськими окупантами гинуть українці, які взяли до рук зброю для захисту своєї Батьківщини. Своє життя за Україну віддав Андрій Макотра із Чернігівської області.

Герой загинув 28 листопада 2023 року під час бойових дій у районі міста Мар’їнка Донецької області. Служив Андрій Макотра навідником 4-го аеромобільного відділення 3-го аеромобільного взводу 7-ї аеромобільної роти 2-го аеромобільного батальйону військової частини А4350, пише cheline.com.ua.

Андрій Макотра

Воїн зазнав тяжких поранень під час мінометних обстрілів ворога 27 листопада. За його життя боролися лікарі у стабілізаційному пункті військової частини А0224 у Кураховому Донецької області. Однак урятувати героя не вдалося і 28 листопада чоловік помер.

У Андрія Макотри залишилося троє дітей. Росіяни відібрали батька у двох дівчаток 12 і 8 років і чотирирічного хлопчика.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 1 грудня у Жмеринці Вінницької області попрощалися з 19-річним захисником Назаром Лютим. З кінця липня хлопець вважався зниклим безвісти, але 24 листопада було підтверджено загибель Назара у Луганській області.

Також ми розповідали, що на фронті загинув український письменник та журналіст Олександр Меньшов. До повномасштабного вторгнення чоловік жив у Херсоні. Пережив пів року окупації, а після того, як йому вдалося вибратися з неї, вступив до лав ЗСУ та зі зброєю в руках пішов захищати Україну.