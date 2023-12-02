"Покарання мають понести всі": український омбудсмен відреагував на страту військових ЗСУ, що здавались у полон

Це вже не перший випадок розстрілу окупантами українських бійців

Україна звернеться до Міжнародного комітету Червоного Хреста з приводу розстрілу російськими окупантами двох українських військових, які здавалися в полон. Відео страти захисників зʼявилося у мережі.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, цей випадок є черговим порушенням Женевських конвенцій та вияв неповаги до міжнародного гуманітарного права.

"Російська сторона знову і знову показує своє обличчя терориста. Світ не має потурати таким злочинам. Тому, як омбудсмен України, з цього проводу звернуся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, мандат якого передбачає фіксацію злочинів щодо військовополонених. А на відео чітко видно, що українські військові виконують необхідні кроки, які показують, що вони здаються у полон. Воїни були обеззброєнні, а їхні руки – піднятими до гори. Вони не несли жодної загрози. Російська сторона мала взяти їх у полон та надати статус військовополонених", – підкреслив Лубінець.

Також він повідомив, що звернеться до Організації Обʼєднаних Націй. За словами омбудсмена, постійна моніторингова місія ООН має фіксувати цей факт, як ще один яскравий приклад порушення росією норм міжнародного гуманітарного права.

Лубінець підкреслив, що рф повинна понести покарання за кожен подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон. Він зазначив, що такі випадки не поодинокі – це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Також омбудсмен нагадав про публічну страта військовополонених в Оленівці.

"Я вважаю, що наші правоохоронні та розвідувальні органи зможуть встановити тих російських військовослужбовців, які вчинили цей злочин. Водночас зазначу, що такі злочини – це відповідальність і вищого керівництва рф. Покарання мають понести всі", – заявив Лубінець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни вбили групу українських воїнів. Полоненим захисникам зв’язали руки.