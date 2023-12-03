Україну вночі атакували дронами та ракетами: де пролунали вибухи

Вибухи пролунали в кількох областях

У ніч проти 3 грудня російські окупанти запустили по Україні безпілотні літальні апарати. Про загрозу атаки дронами попередили одразу кілька областей.

Так, о 00:48 у Telegram-каналі Повітряних сил України з’явилося повідомлення про загрозу застосування ударних БПЛА у Вінницькій області. Незабаром до неї додалися Хмельницька та Чернівецька області.

Приблизно о 01:30 сигнал повітряної тривоги пролунав у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

“Шахед” на півдні Дніпропетровщини, рухається у напрямку Кривого Рогу!” – попередили у цей час Повітряні Сили.

Вже о 01:38 було повідомлено, що окрім дронів окупанти запустили по Україні ракети.

"Сумська, Полтавська, Харківська області – ракетна небезпека! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку!", - сказали у Повітряних силах.

О 01:41 тривога охопила Чернігівську область. Тим часом у мережі почали з’являтися повідомлення про можливий запуск авіаційних ракет Х-59. Через шість хвилин було оголошено, що "Шахеди" рухаються у Хмельницькій області у північному напрямку.

Через кілька хвилин у деяких каналах написали, що на Хмельниччині пролунав вибух. Гучні звуки пояснили роботою ППО.

О 01:56 загроза застосування ракет була для Чернігівської області. У Повітряних силах сказали, що ракета летить у напрямку області через Сумщину. Приблизно о 2-й годині ночі в мережі повідомили про вибухи в Сумській області.

О 02:12 розпочалися відбої повітряної тривоги країною. У моніторингових пабліках почала з’являтися інформація про успішну роботу ППО у Старокостянтинові.

Вже о 02:28 було оголошено, що загрози застосування дронів немає. Небо над Україною було знову чисте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 2 грудня російські загарбники атакували Україну 11 ударними БпЛА типу "Shahed". Більшість із них вдалося збити.