Скільки коштував новорічний стіл у 2013-му році: українців вразило ностальгічне відео

"Пам’ятаєте такі ціни?", — запитує жінка

В Україні через російську агресію продовжують дорожчати продукти. На тлі цього у мережі завірусилося ностальгічне відео з довоєнними цінами.

На ньому українка розповідає, що знайшла у себе вдома чек із супермаркету із покупками на новорічний стіл десятирічної давності (за 30 грудня 2013 року). Загальна його сума становила 750 гривень.

Автор також перерахувала кожну позицію у чеку:

Так, наприклад, пляшка напою Coca-Cola об’ємом 2 літри коштувала лише 12 гривень;

Кетчуп у 2013 році коштував українцям приблизно 5 гривень;

Консервовані фрукти (ананас у банку) — 6;

Масло вершкове 72,5% — 12 грн.;

Пляшка вина – 34 гривні;

Два літри соку 17 гривень;

150 грамів твердого сиру — 15;

Ігристе вино — 24;

1 кг крабових паличок – 25 гривень;

500 мл. маринованих печериць — 19 грн;

1 кг. курячого філе — 31 гривня;

Пляшка горілки – 26 гривень.

І так далі.

"Пам’ятаєте такі ціни?", — Запитує жінка у своїх глядачів.

Варто зазначити, що відео набрало вже тисячі переглядів та коментарів. Чимало українців із ностальгією згадують про ті ціни, проте зазначають, що й зарплати тоді були інші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на думку аналітиків, ціни на картопля в Україні надалі будуть тільки зростати. На це є одразу кілька причин.