Скільки коштував новорічний стіл у 2013-му році: українців вразило ностальгічне відео
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"Пам’ятаєте такі ціни?", — запитує жінка
В Україні через російську агресію продовжують дорожчати продукти. На тлі цього у мережі завірусилося ностальгічне відео з довоєнними цінами.
На ньому українка розповідає, що знайшла у себе вдома чек із супермаркету із покупками на новорічний стіл десятирічної давності (за 30 грудня 2013 року). Загальна його сума становила 750 гривень.
Автор також перерахувала кожну позицію у чеку:
- Так, наприклад, пляшка напою Coca-Cola об’ємом 2 літри коштувала лише 12 гривень;
- Кетчуп у 2013 році коштував українцям приблизно 5 гривень;
- Консервовані фрукти (ананас у банку) — 6;
- Масло вершкове 72,5% — 12 грн.;
- Пляшка вина – 34 гривні;
- Два літри соку 17 гривень;
- 150 грамів твердого сиру — 15;
- Ігристе вино — 24;
- 1 кг крабових паличок – 25 гривень;
- 500 мл. маринованих печериць — 19 грн;
- 1 кг. курячого філе — 31 гривня;
- Пляшка горілки – 26 гривень.
І так далі.
"Пам’ятаєте такі ціни?", — Запитує жінка у своїх глядачів.
Варто зазначити, що відео набрало вже тисячі переглядів та коментарів. Чимало українців із ностальгією згадують про ті ціни, проте зазначають, що й зарплати тоді були інші.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на думку аналітиків, ціни на картопля в Україні надалі будуть тільки зростати. На це є одразу кілька причин.