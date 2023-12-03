"Гуменюк все...": відома спікер ЗСУ зробила гучну заяву

У соцмережі вже з’явилася цікава інформація, пов’язана із заявою спікера

Начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, яка регулярно інформує населення про атаки ворога та їх плани, повідомила про звільнення з посади. Водночас у її соцмережах з’явилася цікава деталь.

Про звільнення з колишнього місця роботи Гуменюк написала на своїй сторінці у Facebook у неділю, 3 грудня. Вона наголосила, що попереду буде багато цікавого.

"Коли попереду багато цікавого... А хтось там вангував, що Гуменюк ФСЬО... правда в тому, що Гуменюк справді фсьо ПО СИЛАМ", - йдеться у пості.

При цьому на сторінці Гуменюк у профілі вже з’явилася інформація про її нове місце роботи. Вказано, що вона тепер займатиме посаду у пресслужбі Морської охорони у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Зазначимо, що Наталію Гуменюк було призначено начальницею координаційного пресцентру Сил оборони півдня навесні 2022 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що раптове звільнення глави Сил спеціальних операцій Віктора Хоренка стало обростати скандальними подробицями.