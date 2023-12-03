Війна в Україні може закінчитися швидше: Столтенберг назвав умову

Лінія фронту останнім часом не змінюється, але Україна здобула низку інших перемог

Війна в Україні може закінчитись швидше, якщо союзники збільшать обсяги допомоги. Для цього партнерам потрібно підтримувати високий темп виробництва.

Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю ARD. Він зазначив, що завжди обережний в оцінках поточної ситуації на фронті, а війни — непередбачувана річ.

"Тільки одне можна сказати точно: що більше ми підтримуємо Україну, то швидше ця війна може закінчитися", — сказав він.

Столтенберг вважає, що важливо продемонструвати путіну, що він не зможе "перечекати" Захід у війні на виснаження.

"Потрібно чітко розуміти, що для України перемога Ппутіна стала б трагедією. Але і для нас це було б небезпечно. Не допустити цієї перемоги – у наших інтересах. У наших інтересах подбати про те, щоб Україна досягла свого", – сказав генсек.

При цьому ведучий зазначив, що Столтенберг вже два роки говорить про це, але Євросоюзу, наприклад, не вдається вчасно виконати власну обіцянку про 1 млн. боєприпасів, а надії від контрнаступу виявилися перебільшеними. У відповідь Столтенберг відповів:

"Згіоден останні кілька місяців лінія фронту значною мірою була без змін. Але Україні вдалося за допомогою крилатих ракет завдати росіянам великої шкоди глибоко за лінією фронту. Вдалося знищити російські літаки та вертольоти. Вдалося витіснити російський Чорноморський флот у східну частину моря. Це означає, що ми тепер можемо тримати відкритими морські торгові шляхи, якими вивозиться українське зерно через Чорне море. Це все значні перемоги, хоча лінію фронту їм і не вдалося посунути", — сказав глава альянсу і додав. "Але ми маємо підтримувати Україну як у погані, так і в добрі часи. Йде війна на виснаження. Війна, де перемагає ефективність, хороша логістика. Підтримувати високий темп виробництва – справа особливої ваги".

Нагадаємо, що "Телеграф" стежив за перебігом подій у Брюсселі, де відбулася перша міністерська зустріч Ради Україна-НАТО. Дізнатися, що Столтенберг відповів на запитання нашого кореспондента з приводу третьої світової, ви можете перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в НАТО заявили, що F-16 змінить ситуацію на полі бою, але є і "але".